Festejo de Nossa Senhora da Conceição no Curiaú dá continuidade à tradição de mais de 70 anos

Há mais de 70 anos a tradicional família Gorgia, do quilombo do Curiaú, realiza a programação em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, festejada em todo o Brasil no dia 8 de dezembro, feriado nacional. É a continuação do calendário religioso que iniciou no dia 1º, com o novenário e encerra no domingo, com o baile. Nesta sexta-feira a programação inicia às 8h, com a missa, seguida da procissão, café da manhã, almoço, bingo e brincadeiras.

A família de Joaquim e Joaquina Ramos, nascido no quilombo, começaram a festejar o dia 8 de dezembro em comemoração à santa e ao aniversário da matriarca, em uma pequena casa coberta de palha, com a comunidade e familiares presentes. A intensa presença de devotos e público em geral transformou a pequena festa em uma das maiores desta data no Amapá, e o Curiaú é o palco desta devoção e festejos.

Filhos, netos e bisnetos dão continuidade à tradição, e cada um dos descendentes do casal é responsável por uma novena, e os demais familiares se responsabilizam pela programação inteira, que segue até o dia 16, com orações, batuque, baile, refeições e brincadeiras. “A família toda, vizinhos e amigos se envolvem para dar continuidade à esta tradição de sete décadas. Temos prazer em organizar, receber os devotos e visitantes, e continuar com esta fé na imaculada”, confirma Bibiana Ramos, filha do casal.

Neste ano serão oferecidos além do café da manhã após a missa, um farto almoço com 8 bois, 30 porcos, mais frango e feijoada. “Todos os anos nos preparamos para esta festa, e temos grande satisfação em abrir nossa casa para receber os convidados e devotos, é a continuação de uma herança deixada pelos nossos pais, e que vamos levar adiante, as crianças já esperam por isso e com certeza não irão deixar a festa acabar”, reforça Bibiana.

No dia 15 a programação continua com almoço, jantar e rodas de batuque e marabaixo, . No dia seguinte encerra com o baile dançante. Toda a refeição é oferecida gratuitamente, somente a bebida é vendida.

Programação:

8 de dezembro

08h – Missa – Casa da família Gortgia

08h – Procissão – até a igreja de São Joaquim

10h – Café da manhã

13h – Almoço

14h – Bingo

16h – Brincadeiras infantis

15 de dezembro

12h – Almoço

18h – Jantar

21h – Batuque e marabaixo

16 de dezembro

22h – Encerramento da festividade com baile dançante

Mariléia Maciel