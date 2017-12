O Boticário traz opções de presentes cheios de sentimento para comemorar o Natal

Marca vai celebrar a beleza de unir as pessoas na época mais festiva do ano

Neste Natal, O Boticário vai celebrar a beleza de unir as pessoas, convidando-as a estarem ainda mais perto de quem se ama. E para marcar a data, traz opções de kits presente carregados de sentimentos, que celebram a união e renovam os vínculos. São mais de 50 novas opções para presentear, além de todo o portfólio da loja – da lembrancinha ao presente mais especial. Em edições limitadas, nos itens estarão disponíveis a partir da próxima semana nas lojas, revendedoras e e-commerce (www.boticario.com.br) em todo o Brasil.

“Sabemos que o Natal é uma data muito esperada pelas pessoas, que fazem questão de estar perto de quem elas amam. Um presente especial é uma forma de demonstrar todo esse amor, mostrar esses sentimentos. E escolher a opção ideal para esse momento faz parte do ritual tão gostoso de fim do ano. Pensando nisso, trabalhamos ao longo de muitos meses para levar ao consumidor produtos e kits que encantem em cada detalhe”, diz a Gerente de Datas Comemorativas do Boticário, Fernanda Reis.

As opções de kits especiais para a data trazem alguns dos campeões de venda da marca em versões especiais, além de vantagens financeiras e acessórios exclusivos. As caixas dão um toque especial ao presente, com mensagens de carinho e felicitações.

Confira algumas novidades no Boticário para esse Natal:

Serviço

Kit Malbec

Preço sugerido: R$ 259,90

Malbec Des. Colônia, 100 ml

Malbec Noir Des. Colônia, 100 ml

Malbec Antitranspirante Aerosol, 75g

Nécessaire com alça

Caixa de presente

Kit Coffee Woman Seduction

Preço sugerido: R$ 169,90

Coffee Woman Seduction Des. Colônia, 100 ml

Óleo Perfumado Des. Corporal, 150 ml

Batom Perfeito Make B. Matte Chic Purple

Lápis Retrátil para olhos Make B. Preto

Caixa de presente

Kit Cuide-se Bem Rosa & Algodão

Preço sugerido: R$ 69,90

Loção Hidratante, 400 ml

Sabonete Líquido, 150 ml

Creme Hidratante de mãos, 50 g

Caixa de presente

Kit Linda

Preço sugerido: R$ 159,90

Linda Des. Colônia, 100 ml

Desodorante Body Spray, 100 ml

Creme Hidratante para mãos, 50 g

Nécessaire com visor

Kit Capricho

Preço sugerido: R$ 89,90

Capricho Des. Colônia, 50 ml

Loção Hidratante Perfumada Des. Corporal, 200 ml

Batom Mate Pink Forever

Caixa de Presente

Kit Floratta Gold

Preço sugerido: R$ 99,90

Floratta Gold Des. Colônia, 75 ml

Creme Hidratante Des. Corporal, 200 g

Caixa de Presente

Kit Floratta Blue

Preço sugerido: R$ 129,90

Floratta Blue Des. Colônia, 75 ml

Creme Hidratante Desodorante Corporal, 200 g

Antitranspirante Aerosol, 75 g

Caixa de Presente

Kit Clássicos O Boticário

Preço sugerido: R$ 99,90

Thaty Des. Colônia, 50 ml

Cecita Des. Colônia, 50 ml

Acqua Fresca Des. Colônia, 50 ml

Caixa de presente

Kit My Lily

Preço sugerido: R$ 199,90

My Lily Eau de Parfum 30 ml

Creme Acetinado Hidratante Corporal, 250 g

Creme de mãos, 75g

Caixa de Porta-joias

Kit Glamour Secrets Black O Boticário

Preço sugerido: R$ 179,90

Glamour Secrets Black Des. Colônia, 75 ml

Loção Hidratante Des. Corporal, 200 ml

Antitranspirante Aerosol

Necessaire PVC sem alça

Caixa de presente

Kit Elysée O Boticário

Preço sugerido: R$ 249,90

Elysée Eau de Parfum, 50 ml

Creme Acetinado Hidratante Des. Corporal, 250 g

Frasqueira com alça

Kit Intense

Preço sugerido: R$ 109,90

Intense Des. Colônia, 70 ml

Des. Corporal, 100 ml

Batom Efeito Mate 330 Loucuras

Caixa de presente

Kit Malbec

Trio

Preço sugerido: R$ 199,90

Malbec Des. Colônia, 50 ml

Malbec Noir Des. Colônia, 50 ml

Malbec Sport Des. Colônia, 50 ml

Kit Quasar

Preço sugerido: R$ 149,90

Quasar Des. Colônia, 125ml

Gel Após Barba, 110 g

Espuma de barbear, 200 ml

Antitranspirante Aerosol

Caixa de presente

Kit Arbuo Duo

Preço sugerido: R$ 169,90

Arbo Des. Colônia, 100 ml

Arbo Ocean Des. Colônia, 100 ml

Caixa de presente

Kit Zaad Mondo

Preço sugerido: R$ 239,90

Zaad Mondo Eau de Parfum, 95 ml

Shower Gel 3 em 1, cabelo, corpo e barba, 100 g

Loção Hidratante Des. Corporal, 100 ml

Caixa de presente

Kit Malbec Sport

Preço sugerido: R$ 179,00

Malbec Sport Des. Colônia, 100 ml

Creme de barbear não espumógeno, 100 g

Balm após barba, 110 g

Caixa de presente

Kit Portinari

Preço sugerido: R$ 149,00

Portinari Des. Colônia, 100 ml

Espuma de barbear, 200 ml

Balm após barba, 110g

Caixa de presente

Kit MEN

Preço sugerido: R$ 91,90

Men Only Des. Colônia, 100 ml

Antitranspirante Aerosol sem perfume 6 em 1, 75 g

Caixa de presente



Kit Egeo Man

Preço sugerido: R$129,90

Egeo Man Des. Colônia, 100 ml

Gel Creme Após Barba, 110 g

Antitransapirante Aerosol, 75 g

Caixa de presente

Presente Sabonete Líquido Desejos

Preço sugerido: R$29,90

Presente Nativa SPA Ameixa

Preço sugerido: R$ 69,90

Loção Hidratante, 400 ml

Trio de Sabonetes em Barra (3x90g)

Presente Cuide-se Bem Leite & Mel

Preço sugerido: R$ 44,90

Loção Hidratante, 400 ml

Sabonetes em Barra Duo (2x80g)

Presente Nativa SPA Flor de Ameixa

Preço sugerido: R$ 33,90

Creme de mãos, 75g

Sabonete em barra, 90g

Presente Floratta Rose

Preço sugerido: R$ 99,90

Floratta Rose Des. Colônia, 75 ml

Creme Hidratante Corporal, 200 g

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.750 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

