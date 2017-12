Outlet de Luxo comercializa produtos de grandes marcas a preços promocionais

A iniciativa do Sebrae possibilita conquistar novos clientes, com produtos de qualidade

Andréa Maciel

O Outlet de Luxo apresenta peças de marcas famosas com até 70% de desconto. Esta é a oportunidade de adquirir produtos cujo valor até então não cabia no bolso, tornando-os mais acessíveis a todos. O evento acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, das 16h às 22h, na área de estacionamento do Sebrae.

O objetivo do evento é proporcionar um ambiente de negócios, com comercialização de produtos de qualidade, a um valor acessível, além de fortalecer relações de parceria e divulgar a marca das empresas expositoras.

“Esta é uma estratégia de mercado do Sebrae, no formato de Outlet que constitui um canal complementar, voltado para aqueles produtos que não foram comercializados nos canais convencionais, visando a geração de ganhos para as empresas. É uma nova alternativa para o fechamento de bons negócios”, diz a analista de mercado do Sebrae no Amapá, Josseli Pantoja.

Cada empresa participante doará dois (2) fardos de alimentos não perecíveis que será doado para instituições de caridade. O evento conta com 15 stands e participação das empresas Quitanda da Biju, Maison 994, Atitude, StarByte, Giovanna Smell, Gás Company, Firenze, Mojave, L’ Occitane, Ótica Reluz, Donelle, Boa Idéia e Toque Mágico. Haverá dois stands destinados a parte de alimentação do evento.

A empresária Ane Braga, proprietária da Empresa Quitanda da Biju, afirma que a ideia da ação surgiu quando participava de um evento fechado onde apenas funcionários e convidados podiam participar. O evento em questão foi um sucesso, porém a empresária percebeu que se fosse aberto ao público geral, o sucesso seria maior, foi quando viu uma oportunidade e procurou o Sebrae para aproveitá-la.

“A partir desta situação, tive a ideia de criar um evento que pudesse agregar várias marcas com a proposta de trazer um preço diferenciado. Escolhemos o Sebrae como parceiro por saber da missão e foco que a instituição possui em relação ao fomento da economia dos micro e pequenos negócios. Queremos também aproximar do Sebrae, os demais empresários participantes, para que tenham outra visão, pois a instituição vai muito além das capacitações e as possibilidades são inúmeras”, explica a empresária Ane Braga.

O Sebrae é organizador da ação em conjunto com as empresas de pequenos negócios. A instituição disponibiliza o espaço, a infraestrutura de stands, mídias televisivas e mídia espontânea.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação: (96) 3312-2832