Tribulus Terrestris é um dos recursos naturais mais importantes das últimas décadas

Compreenda sobre esse fitoterápico poderoso que beneficia desde a saúde sexual até o ganho de massa magra

Dentre os inúmeros recursos que a natureza oferece, o tribulus terrestris é um dos mais poderosos. Essa planta na verdade é considerada uma erva daninha e em diversas partes do mundo floresce, especialmente em regiões do Mediterrâneo.

Esse fitoterápico consegue atender várias necessidades, mas as mais marcantes são: o auxílio no ganho de massa magra e a atuação como estimulante sexual. As substâncias ativas que mais merecem a atenção são: saponinas, flavonóides e alcaloides.

O portal pioneiro no oferecimento de produtos naturais ao redor do Brasil, Online Farma, esclarece que as mulheres também podem ser beneficiadas pelo consumo da erva tribulus terrestris principalmente na fase da menopausa, pois a planta atua da redução dos sintomas que podem surgir nessa fase. A erva também possui ação analgésica e, portanto, também pode ser indicada em casos de dores menstruais.

A planta Tribulus Terrestris pode ser compreendida como um agente natural para aqueles que treinam, o consumo do recurso natural aumenta o desempenho físico e ajuda a aumentar a massa magra. A ação de estimulante sexual ajuda também no tratamento de disfunções, mas é importante que homens e mulheres consumam a dosagem indicada de acordo com a necessidade.

E sabia que o consumo do tribulus terrestris também pode atuar no tratamento da diabetes? Sim, estudos científicos têm apontado a relação do consumo da planta com a diminuição nos índices glicêmicos no sangue.

Há um mito que costuma circular em torno do consumo da planta de que engorda, mas na verdade o tribulus terrestris atua no ganho de massa magra e aumenta o nível de testosterona no organismo. Não é um fitoterápico que possa ser consumido regularmente se a intenção não for realmente mudar o estilo de vida, praticar atividades físicas e realizar alimentação correta.

A dosagem do tribulus terrestris em suplemento varia de acordo com cada caso, é importante que exista um conhecimento do quanto é indicado para a necessidade particular.

Em relação à saúde, o que definirá se algo fará bem ou não é a maneira como se utiliza, é o equilíbrio e conhecimento, como dita inclusive, a medicina ayurvédica.