Açougues de Macapá sem higiene passam por vistoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) integrou, junto com outros órgãos fiscalizadores, a operação de vistoria em açougues da capital amapaense. Na atividade, fiscais verificaram o cumprimento de normas de proteção à saúde. Foram verificadas a condição, refrigeração e manipulação de carnes, além da higiene na estrutura física dos comércios, destinação final dos resíduos, uso de materiais e utensílios, e a origem das carnes, com a apresentação das notas fiscais.

Um estabelecimento foi notificado por estar sem licença, sem condições de higiene, sem refrigeração nas áreas de corte das carnes e funcionários sem EPIs. E outro paralisará as atividades para que possa se adequar, pois está sem condições de funcionamento e sem licença sanitária.

“Os proprietários foram orientados a darem entrada ao processo de licenciamento junto à Vigilância Sanitária. O trabalho de fiscalização é diário e continuará. É importante também que a população denuncie, para que a gente possa chegar a esses locais que têm problemas e apresentam riscos à saúde do consumidor”, disse a chefe da Divisão de Alimentos, Martiana Barros.

A ação continuará nesta quarta e quinta-feira, 6 e 7 respectivamente, e conta com a participação da Promotoria de Saúde do Consumidor do Ministério Publico, Procon e Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem). A Vigilância Sanitária fica na Av. General Osório, nº 365, Laguinho.

Jamile Moreira