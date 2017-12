Assembleia Legislativa recebe exposição “Um olhar Tucuju” do fotógrafo Floriano Lima

Parte das belezas naturais do Amapá pode ser vista na exposição fotográfica intitulada “Um olhar Tucuju”, na sede da Assembleia Legislativa do Amapá. As fotos retratam a vida do pescador; o cotidiano da Feira do Açaí, no distrito da Fortaleza; o quilombo do Curiaú; a Fortaleza de São José de Macapá e outras belezas naturais.

“São belas fotos que revelam todo o talento e a sensibilidade do fotógrafo Floriano Lima”, elogia o deputado Max da AABB (SD), que agraciou o profissional com a Moção de Aplausos. “Somos tão ricos em talentos amapaenses e não damos o devido valor”, ressalta o deputado, informando que estará homenageando também os cantores amapaenses. “Temos uma das melhores músicas do Brasil”, destaca frisando ser apaixonado pelas belezas naturais do Amapá.

Floriano de Oliveira Lima, amapaense, 56 anos, teve no pai, Luís Lima, que era comerciante e também fotógrafo nas horas vagas, o grande incentivador de sua carreira profissional, há mais de 40 anos. Durante esse período, tem se dedicado a mostrar pela fotografia o quanto temos de belezas naturais, a riqueza do nosso cotidiano com suas peculiaridades. “Insiro a luz do sol, o amazonas e o verde das matas nas composições fotográficas, mostrando o quanto temos de beleza que, às vezes, passam despercebidas”, observa.

Suas obras vêm ganhando repercussão na internet. São imagens que mais parecem pinturas de lugares já desgastados com a ação do tempo. Como qualquer fotógrafo, ele começou de baixo, com máquinas simples, como versões da Kodak de 1980. “Hoje, o nosso trabalho é mais divulgado graças às redes sociais”, comenta o fotógrafo que, em parceria com outros profissionais e artistas plásticos, expôs em eventos como o Luau da Sumaúma, realizado na praça localizada em frente ao prédio do Ministério Público Estadual (MPE), e nos shoppings Macapá, Garden e Vila Nova.

“Este é o primeiro trabalho individual. Gosto de fotografar as pessoas no seu cotidiano, sem que elas percebam, e a natureza”, conta o fotógrafo, agradecendo o apoio do deputado Max da AABB.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS – Alap

Texto: Everlando Mathias

Fotos: Iranilson Soeiro / Jaciguara Cruz