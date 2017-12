Atento aos Sinais: produção garante um espetáculo primoroso de Ney Matogrosso em Macapá

Preparado dentro dos padrões exigidos, a estrutura para o show Atento aos Sinais ganha os contornos finais para este domingo, 10, quando Ney Matogrosso subirá no palco do Ceta Ecotel. A turnê internacional iniciou em 2013, rendeu um CD e um DVD, e depois de percorrer palcos de capitais brasileiras e países como Portugal, Argentina e Urugai, desembarca em Macapá, completando mais uma apresentação, que até agora contabiliza 300 shows. O próprio Ney Matogrosso reforça que inicia o espetáculo às 21:30, e a idade mínima é 16 anos.

Aos 75 anos, Ney Matogrosso chega aos 45 de carreira como cantor, diretor e ator, e uma importante experiência como diretor e iluminador, o que dá ao show a característica de primoroso, pela qualidade técnica que imprime em seus trabalhos e exigência nos detalhes. Atento aos Sinais é considerado por Ney Matogrosso como sua maior superprodução, o que mobiliza um grande aparato de recursos visuais e tecnológicos, e uma equipe de profissionais e equipamentos de última geração. Em Macapá, a produção segue as coordenadas dos produtores para que o palco esteja de à altura do show e de Ney Matogrosso.

Os detalhes que irão surpreender iniciam pela iluminação com telas que irão projetar os cenários, e no palco terá ainda uma moldura de luz e uma cadeira espelhada, onde o artista troca de figurino, que são exóticos e brilhantes, combinando com a performance ousada. A maquiagem também é um componente do espetáculo, e segue o padrão Ney Matogrosso, teatral e única, perfeita para completar o visual do palco. A banda que o acompanha é formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Atento aos Sinais é um show performático, pop, irreverente e sensual, em que Ney interpreta músicas de Caetano Veloso, Paulinho da Viola e de artistas populares Criolo e banda Zabomba. Além das canções do disco Atento aos Sinais, Ney cantará sucessos de sua carreira, desde Secos & Molhados até as inesquecíveis Sangue Latino, O Vira, Pro Dia Nascer Feliz, Poema, Bandoleiro e outras composições que serão interpretadas por um Ney andrógino e que hipnotiza o público com seus gestos e olhares intensos.

Susanne Farias, da Duas Telas Produções, responsável pela vinda de Ney Matogrosso ao Amapá, garante uma noite em que cada momento está sendo preparado com padrão e qualidade, para que Atento aos Sinais atenda às expectativas do público e do artista. “Nossa atenção está voltada para as entrelinhas, e assim que os equipamentos desembarcarem começam os testes e contagem regressiva para o domingo que será marcado com a presença de uma dos maiores artistas do Brasil”.

Serviços:

Atento aos Sinais

Data: 10 de dezembro

Hora: 20h

Local: Ceta Ecotel

Mesa Front (4 lugares): R$ 800,00

Mesa Premium (4 lugares): R$ 600,00

Pista Vip (Individual): R$ 80,00

Vendas de Mesa: Loja Norte Rock – Macapá Shopping e Trina Cervejaria Artesanal

Venda de Pista Vip: Sorveteria Santa Clara Gelato – Próximo à Praça Nossa Senhora de Fátima, Trina Cervejaria.

Mariléia Maciel