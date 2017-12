Caverna da Era do Gelo é encontrada sob as ruas de grande cidade

A descoberta da formação geológica aconteceu em Montreal, no Canadá, e surpreendeu especialistas no assunto

Os subterrâneos de uma metrópole reservam mais surpresas do que estações de metrô e galerias de esgoto: pesquisadores localizaram na cidade canadense de Montreal um complexo de túneis de pedra com mais de 200 metros de extensão que datam da última Era do Gelo terrestre — o fenômeno aconteceu durante um período entre 150 mil anos a 11 mil anos atrás.

Os especialistas ficaram surpresos ao encontrarem o local apenas neste ano: situada na região central de Montreal, a formação rochosa encontra-se próxima à Caverna St. Léonard, que é um dos pontos turísticos da cidade.

De acordo com os pesquisadores, a descoberta aconteceu após a observação de uma pequena fissura em uma das cavidades de St. Léonard: por meio de uma microcâmera, eles encontraram os corredores de pedras.

