Mostra Memorabilia apresenta produção documental no 14º FIM

Seguindo a programação do 14º FIM, o Festival apresenta a Mostra Memorabilia, dedicada a produção documental. A sessão acontece nesta quarta-feira, 6 de dezembro, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, a partir das 18h30, com entrada franca e classificação 14 anos.

Este ano, a sessão é composta por 10 filmes, entre médias e curtas-metragens, sendo 6 inscritos e 4 convidados. As Regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste estão representadas em produções provenientes dos estados do Pará, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além de uma produção Brasil/Bolívia.

No dicionário, memorabilia é descrito como “fatos ou objetos, dignos de serem rememorados, que se guardam na lembrança ou como lembrança”. Os documentários, independente do tema, tendem a somar para a memória coletiva, enquanto registro dos mais variados aspectos da vida, preservando momentos, pontos de vista, realidades, personalidades, acontecimentos… E a Mostra Memorabilia apresenta um rico recorte da produção audiovisual documental brasileira.

