Programa “Casamento na Comunidade” oficializará a união de 150 casais

O Tribunal de Justiça do Amapá irá realizar a penúltima edição do ano de 2017 do programa Casamento na Comunidade, nesta quinta-feira (07). Com expectativa de contemplar cerca de 150 casais, a celebração terá início às 17 horas, no auditório do SEBRAE, em Macapá.

Com um total de nove cerimônias coletivas e uma durante a 24ª edição da Ação Global, com média de 150 matrimônios por edição, cerca de 1.000 uniões serão celebradas pelo programa Casamento na Comunidade, em cooperação com o SEBRAE, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus e Instituto de Administração Penitenciária do Estado – IAPEN, no ano de 2017.

“O programa conta, ainda, com parceria da Assembleia Legislativa, que arca com as custas cartoriais, e do Cartório Jucá Cruz, que facilitou o acesso desses casais por meio de redução no valor das taxas. Em circunstâncias normais as taxas cartoriais para um casamento civil chegam a custar cerca de R$ 500,00”, disse a coordenadora do projeto, juíza Joenilda Lenzi.

A magistrada ainda afirma que “a informalidade de uma união, muitas vezes, causa dificuldades legais para as pessoas envolvidas. Por exemplo, quando ocorre o falecimento de um dos cônjuges é comum que aquela união seja questionada por herdeiros na Justiça. A regularização de uma união dá a ela conhecimento público e assegura direitos e deveres”, destacou a juíza.

-Macapá, 06 de dezembro de 2017-

