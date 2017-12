Projeção Cultural movimentará Fazendinha com mais uma edição do Estação Lunar

O projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo, realizado pela Prefeitura de Macapá, prosseguirá nesta quinta-feira, 7, com sua programação no complexo turístico da Fazendinha com a segunda etapa do Estação Lunar. Mantendo o formato da programação consagrada no Macapá Verão, realizado no mês de julho, o Estação Lunar trará exposição de artes visuais, Marabaixo, intervenções poéticas, shows musicais de artistas e grupos regionais, além da movimentação do comércio informal e a parte de gastronomia a cargo dos bares e restaurantes.

Confira as atrações:

19h às 23h – Exposição Cons(s)quências – Agostinho Joaphat;

19h30 – Helder Brandão e Beto Oscar;

20h30 – Marabaixo de Santa Luzia do Pacuí;

20h50 – Thiago Soeiro – Recital “Teia”;

21h – Enrico Di Miceli;

22h – Tatamirô (poesia);

22h10 – Trio Roraimeira;

23h10 – Senzalas (show Sumanos).

O Projeção Cultural é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada Dalva Figueiredo, com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e prosseguirá até sábado, 9, com festival de rock na Praça da Bandeira.

Serviço

Data: 07/12 (quinta-feira)

Hora: 19h30

Local: complexo turístico da Fazendinha

Célio Alício