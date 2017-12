Site do TCE/AP passa por melhorias para implantação da fiscalização eletrônica e Portal do Gestor

O site do Tribunal de Contas do Amapá (TCE/AP) passa por implementações, que irão melhorar o acesso e potencializar a fiscalização eletrônica da instituição, devido a isto o site permaneceu inacessível nas últimas 72 horas. O site já pode ser acessado e suas ferramentas estarão até sexta-feira (8) funcionando normalmente.

A partir de janeiro os jurisdicionados contarão com a ferramenta “Portal do Gestor”, que vai possibilitar protocolar e enviar documentos através do site, além de poder consultar processos. Outra melhoria é a modernização do acesso às informações da Lei de Transparência, que está integrada com o sistema de gestão (e-cidade) do TCE/AP.

Já está em fase de finalização a implantação do “GEO-OBRAS”, um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para gerenciar informações de obras executadas por órgãos das esferas Estadual e Municipais. O software é uma poderosa ferramenta de consulta dos investimentos realizados pelo Governo, nas mais diversas regiões do Estado. Através da combinação das opções de filtros disponíveis, o internauta consegue obter informações gerais ou específicas sobre as obras.

Para evitar que o site fique indisponível novamente, o setor de Tecnologia da Informação (TI) do TCE/AP, está implantando o site backup, que dará maior segurança e respostas rápidas em casos de problemas técnicos. “Em 2018, teremos um site mais célere e com mais ferramentas de controle dos gastos públicos em tempo real”, conclui Adalberto Matins diretor da área de informática do TCE.