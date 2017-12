Trailers irregulares e abandonados são fiscalizados em Macapá

Teve início nesta terça-feira, 5, uma ação de ordenamento em toda capital, com o objetivo de fiscalizar trailers sem licença, estacionados em locais irregulares e abandonados. Durante as ações desenvolvidas pela manhã, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh) notificaram um trailer estacionado em passeio público no bairro Jesus de Nazaré. O proprietário foi informado sobre a irregularidade e foi dado prazo de 24 horas para que seja retirado do local.

“Estamos fazendo uma grande ação de desobstrução das calçadas em relação aos trailers deixados nestes espaços públicos. A princípio, os proprietários serão notificados para a retirada com prazo determinado. Após as 24 horas, se o trailer não for retirado, ele será recolhido pela fiscalização da Semduh”, alerta o diretor de Fiscalização, Saulo Trindade.

A identificação dos trailers está sendo feita por meio de denúncias da população pelo Disk Ouvidoria (98802-8129) e também com as ações volantes realizadas pelas equipes de fiscalização. “Mais uma vez estamos pedindo o apoio da população para denunciar também essa irregularidade, assim contribuindo cada vez mais para o ordenamento de nossa cidade”, pontua a titular da Semduh, Telma Miranda.

Patricia Leal