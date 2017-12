Belém sediará eventos sobre a cadeia produtiva da mandioca

Estão abertas as inscrições para o XVII Congresso Brasileiro da Mandioca, que será realizado no período de 12 a 16 de março de 2018, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O evento ocorrerá simultaneamente ao II Congresso Latino-Americano e Caribenho de Mandioca.

Com promoção da Sociedade Brasileira de Mandioca (SBM) e realização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), juntamente com a Corporación Clayuca, os eventos constituem o principal fórum de integração dos agentes da cadeia produtiva da mandioca, representados por instituições de ensino, pesquisa, fomento, assistência técnica e extensão, defesa vegetal, produtores agrícolas e setor empresarial.

Os congressos também serão boas oportunidades para apresentação de inovações na área de máquinas e equipamentos, e ainda para levantamento e prospecção de novas demandas de interesse do setor.

Temática – Serão discutidos temas relacionados à cadeia produtiva da mandioca, ao aproveitamento da raiz para alimentos funcionais, práticas culturais, alta gastronomia, importância para a segurança alimentar, políticas públicas, mercados alternativos e sua contribuição para redução de impactos ambientais.

A programação do Congresso Brasileiro terá apresentação de trabalhos científicos em grupos de trabalho e em formato de pôsteres.

Serviço: XVII Congresso Brasileiro da Mandioca, de 12 a 16 de março de 2018, em Belém. Inscrições em www.cbmandioca2018.com.br

Por Apoena Augusto