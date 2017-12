Povos tradicionais debatem no DF conservação da biodiversidade

Representantes de populações tradicionais estão reunidos em Brasília, no encontro anual do “Projeto Bem Diverso”, debatendo a conservação da biodiversidade pelo uso sustentável dos biomas Caatinga, Cerrado e Amazônia.

O Bem Diverso desenvolve ações em seis Territórios da Cidadania, com elevada biodiversidade e presença de espécies de plantas de importância econômica, manejadas por comunidades locais.

Para os organizadores, o encontro é a oportunidade de indígenas, agricultores familiares e ribeirinhos de diversas regiões do país trocarem experiências emblemáticas no uso sustentável da terra, como destaca Aldicir Scariot, coordenador do projeto Bem Diverso e pesquisador da Embrapa.

O evento segue até esta quinta-feira (7). O projeto Bem Diverso é fruto da parceria entre a Embrapa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).