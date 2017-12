Revitalização da Praça Jaci Barata garante reocupação do espaço por amantes do esporte

Campos, brinquedos, pessoas, árvores e um banco na sombra. Esta é a imagem quando falamos em praça, lugar que tem como finalidade promover a sociabilidade. Em Macapá, a prefeitura continua as ações de revitalização da Praça Jaci Barata, na orla do Centro da cidade, e já recebe novos visitantes para as práticas de esporte e lazer.

“Sou moradora do bairro Renascer e voltei a pouco tempo a praticar minha corrida aqui na praça, justamente motivada pela ações de melhoria no espaço. Com a reforma das calçadas, das quadras, está ficando muito melhor e mais bonito”, declara a funcionária pública Priscila Silva. As ações, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), buscam garantir a reocupação do ambiente pela comunidade e o melhor aproveitamento do espaço público.

Frequentador do espaço há quatro anos, o bombeiro militar Richelian Almeida afirma que, além da revitalização, é importante manter a limpeza do local. “Antes, aqui o mato tomava conta do lugar e, muitas vezes, pela altura, servia de esconderijo para assaltantes. Além da revitalização, é importante que mantenham o local limpo e, claro, pedimos o reforço da segurança, com a presença de guardas municipais e melhor iluminação”.

Dentre os serviços em execução estão a recuperação de meio-fio, de rampas e calçadas, lavagem das passarelas, colocação de brita nas laterais das quadras e areia nos campos, limpeza do campo de futebol e recuperação da arquibancada e drenagem, com a colocação de tampas nas bocas de lobo.

Márcia Fonseca