SENAI Amapá garante capacitação a moradores do Distrito de Mazagão Velho

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá realizou, no período de 4 a 7 de dezembro, oficinas de instalador hidráulico e pintura decorativa a moradores do Distrito de Mazagão Velho. A formação, ministrada pelo instrutor Calos Santiago, é resultado de uma parceria estabelecida entre a instituição e a Prefeitura de Mazagão.

Na aula inaugural, a coordenadora do Núcleo de Produção Educacional do SENAI Amapá, Rayza Aires, destacou a importância em se garantir capacitação aos moradores. “O objetivo das oficinas é apresentar à comunidade de Mazagão o que o SENAI desenvolve no âmbito da Educação Profissional. Já formulamos nova parceria para 2018, que vai permitir a oferta de novos cursos. Isso é importante porque possibilita às pessoas qualificação e, ao mesmo tempo, fomenta o desenvolvimento local”, reforçou Rayza Aires.

“A Prefeitura cumpre seu papel ao garantir a vinda dos cursos para Mazagão Velho e isso vai se estender para outras localidades do município. Capacitação e qualificação sempre trazem valores a mais, como a geração de renda e, com isso, quem ganha é a população”, destacou o prefeito do município de Mazagão, Dudão Costa.