TCE do Amapá se filia ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP) se filiou ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). O termo foi assinado pelo conselheiro presidente do TCE-AP, Ricardo Soares, e pelo presidente do Ibraop, Pedro Jorge Rocha de Oliveira.

O IBRAOP congrega profissionais que atuam no controle externo e interno de obras públicas, em todo o País, tendo como principal objetivo o aprimoramento técnico de métodos e procedimentos de auditoria e controle de obras e serviços de engenharia.

O TCE integra o grupo de 25 Tribunais de Contas que, unidos ao Ibraop, buscam o desenvolvimento das atividades de auditoria de obras públicas. A filiação ao instituto tem como objetivo, ainda, a uniformização de entendimentos por meio de elaboração de Orientações Técnicas e, mais recentemente, com a edição de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas.

“É com satisfação que passamos a contar com o apoio desse importante Tribunal da região Norte do país”, disse o presidente do Ibraop. “Assim que possível, agendaremos uma visita ao novo filiado”, pontuou Pedro Jorge.

Para Caio Laurindo, responsável pela Inspetoria de Controle Externo que fiscaliza obras públicas (7ªICE), a filiação representa mais um avanço para as auditorias que vêm sendo realizadas pelo Tribunal de Contas, pois ratifica a adoção de entendimentos relacionados ao tema e permite que o TCE/AP participe das discussões promovidas pelo Ibraop.

Ilziane Laune