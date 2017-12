Última edição do Luau Samaúma de 2017 será em clima de Natal

A última edição de 2017 do Luau Samaúma já tem data e programação definida. O evento acontecerá em clima de Natal, nesta sexta-feira, 8, a partir das 17h, ao som da banda da Guarda Municipal, da Prefeitura de Macapá, que é parceira do projeto, realizado pelo Ministério Público do Amapá (MP/AP), em conjunto com o Instituto Municipal de Turismo (Macapatur). O evento acontecerá na Praça da Samaúma, onde fica o prédio da Procuradoria-Geral do Amapá, no Araxá.

O Luau Samaúma é considerado um dos eventos mais importantes do calendário cultural de Macapá e, para encerra essa primeira temporada, a organização planejou uma noite especial. A programação inclui cantata natalina, feita pelo coral do MP/AP e teatro infantil, com a apresentação da peça É Natal.

De acordo com o MP/AP, um dos pontos altos desta última edição será o momento do acender das luzes de natal, que darão à samaumeira mais brilho e imponência à árvore a qual doa o nome para a praça. Além disso, música, gastronomia, intervenções artísticas, show pirotécnico, sebo de livros e exposições de artesanato, carros e de obras de arte são atrações constantes do evento, o qual deve atrair público recorde nesta última edição, segundo expectativa dos organizadores.

A concepção do Luau Samaúma, segundo a Prefeitura de Macapá, visa a ocupação de logradouros públicos, garantindo e preservando esses espaços, além de oferecer à comunidade o acesso direto à cultura e entretenimento. O evento encerrará suas atividades este ano em função do início do período das chuvas, mas retorna em agosto e se estenderá novamente até dezembro de 2018.

Júnior Nery