Campanha do Laço Branco mobiliza servidores do Município

A Campanha do Laço Branco mobilizou os servidores do prédio administrativo da Prefeitura de Macapá, na manhã desta quinta-feira, 7. A ação teve como objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. A atividade faz parte da programação dos 16 Dias de Ativismo contra a Violência.

A coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Pariz, explica o porquê da escolha do local para a realização da atividade. “Compreendemos que dentro da gestão temos também que mobilizar os servidores, informar sobre os equipamentos que existem dentro do Município, que trabalham com as mulheres vítimas de violência, fazendo com que esses colaboradores também atuem contra qualquer tipo de violência contra a mulher”.

O técnico do Instituto Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Nildo Nogueira, considera fundamental a conscientização do público interno do Município sobre o tema. “A violência contra a mulher é algo que não é de hoje e temos que ficar atentos e buscar sensibilizar homens e mulheres para que não exista violência entre casais, irmãos e no ambiente de trabalho”.

O servidor público municipal Pedro Elói Ferreira da Silva sugere que a campanha deve ser realizada permanentemente. “Muito boa essa ação, deveria ter todos os meses, dou maior apoio e parabenizo a prefeitura por essa iniciativa”. O auxiliar de serviços gerais Josimar Picanço reprova qualquer tipo de violência contra a mulher. “Sinceramente, o homem que bate em mulher é bandido, tem que ser preso. Tenho duas filhas adultas e nunca bati nelas e nem permito que nenhum um homem faça isso com elas”

