Ensaios do Banzeiro do Brilho-de-fogo movimentam a praça Floriano Peixoto

O Cortejo do Banzeiro do Brilho-de-fogo será no dia 17 de dezembro, e os ensaios estão movimentando a praça Floriano Peixoto às sextas-feiras e sábado, quando os batuqueiros se preparam para mais uma apresentação. Mais de 200 tocadores estarão neste cortejo, com caixas de marabaixo, acompanhados dos que manuseiam instrumentos percussivos e profissionais dos instrumentos de sopro, entoando o repertório regional, que identificam o Banzeiro. Os ensaios são aberto para quem quiser prestigiar ou participar do cortejo.

De iniciativa popular, para valorizar e disseminar as tradições e cultura do Amapá, o projeto Banzeiro oferece gratuitamente oficinas de percussão, para iniciantes e disponibiliza os instrumentos e camisas para quem sai nos cortejos. Batuqueiros, mulheres do Cordão das Açucenas e crianças do Jardim do Banzeiro saem padronizados e ornamentados nas ruas do centro de Macapá, tocando músicas que representam as tradições e os artistas populares.

Os cortejos são pontuais, e saem somente no aniversário de Macapá, 4 de fevereiro, em julho, quando invade o balneário de Fazendinha, e em dezembro, para encerrar o ano. Qualquer pessoa, independente de idade, ou outra condição, podem integrar o Banzeiro, mas devem se adequar à normas do projeto, como não ingerir bebidas alcoólicas durante os ensaios e cortejos, estar com a indumentária pedida pela coordenação, e respeitar todos os integrantes. “É necessário que tenham regras, o projeto é sério e tem a participação de muitas crianças, idosos e adolescentes”, disse Adelson Preto, da coordenação.

Este é o 4° Cortejo de Dezembro do projeto iniciado em 2014, e vai desfilar a cultura musical e visual tucuju, com tambores ornamentados, produzidos por mestres da cultura popular; mulheres com saias tradicionais do marabaixo e batuque, usando fitas, adornos floridos e coloridos; batuqueiros com chapéus de palha; crianças com enfeites que simbolizam o banzeiro; e no ar, muitos adereços que são o retrato do Amapá e do projeto. “É um desfile onde a principal atração é a cultura amapaense”, citou Alan Gomes, coordenador.

Os ensaios acontecem sempre às 19h, na praça Floriano Peixoto, onde a coordenação está à disposição para as inscrições de novos integrantes. O Cortejo sairá da avenida Coaracy Nunes esquina com Cândido Mendes,, ao lado da Fortaleza de São José. Aa concentração será às 15h e a saída às 17h. Após percorrer as ruas do centro, segue para a praça Floriano, onde acontece o encerramento com shows e apresentações artísticas.

Mariléia Maciel