Cultura e arte do povo Huni Kuin do Acre serão apresentadas em São Paulo

A exposição Una Shubu Hiwea – Livro Escola Viva do Povo Huni Kuin do Rio Jordão estará aberta para visitação entre os dias 7 de dezembro e 13 de fevereiro, no prédio do Itaú Cultural, localizado na Avenida Paulista, 149, estação Brigadeiro, em São Paulo. A abertura para convidados será nesta quarta-feira, 6, e contará com a presença de uma comitiva de pajés e do grupo de indígenas que participou diretamente da exposição.

Desenvolvida colaborativamente por representantes desta etnia, ao lado da editora Anna Dantes, do artista Ernesto Neto e da equipe do Itaú Cultural, com organização do Pajé Dua Buse, a exposição tem como base a cultura, que é a força deste povo, por meio da qual representam suas pesquisas, seus tratamentos de cura e conhecimentos ancestrais, entrecruzando ciência e a arte com pinturas, cerâmicas, tecelagens e elementos do cotidiano.

A mostra está dividida em dois pisos e traz detalhes como a reprodução das pinturas dos rios, desenhos e cadernos originais que registram pesquisas, relatórios de tratamentos e inventários de plantas nos parques medicinais, vídeos com a fala de pajés, mural com a transformação dos pajés antigos em plantas medicinais para curar seu povo, uma jiboia – símbolo de transformação para eles – acompanhada de 36 bancos que representam cada uma das aldeias dos rios Jordão e Tarauacá.

Ainda como parte da programação, haverão atividades nos dias 7 e 8 de dezembro, às 14h e 16h, respectivamente, com representantes Huni Kuin. O encontro promoverá roda e vivências entre os indígenas e os cidadãos urbanos, com cantorias, conversas e oficinas de desenhos, entre outros.

Marcia Moreira