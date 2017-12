Poesia, música e arte marcam Estação Lunar em Macapá

A poesia musical de Thiago Soeiro com seu recital Teia e a performance poética do grupo Tatamirô se juntaram aos músicos amapaenses no Estação Lunar, do projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo, que aconteceu na quinta, 7, no balneário de Fazendinha. A novidade da noite foi o grupo Trio Roraimeira, do estado de Roraima, que encantou o público com canções amazônidas.

As exposições de artes visuais, com telas denominadas de Cons(s)quências, do artista plástico Agostinho Joaphat, e o projeto Kazzullo, do músico Ceará da Cuíca, que transformou sucata em instrumentos musicais de decoração, marcaram a noite de apresentações. “Estou desenvolvendo esse trabalho como forma de sensibilização para que as pessoas não joguem lixo nas ruas, canais e rios. Acredito que muitos objetos têm formas de transformar em outras coisas. Aqui usei sucata de moto, passei três meses criando os instrumentos, e estou construindo um com cordas para poder ser utilizado como instrumento, e não só para decoração”, destaca Ceará da Cuíca.

A Feira Afroempreendedora esteve presente, proporcionando vestimentas, biojoias, bijuterias, objetos decorativos e comidas típicas, além de exposição e comercialização de couro de escama de peixe, com sandálias e itens com o material do peixe. “Temos um cenário maravilhoso, com boa comida e boa bebida, e a programação muito boa, que valoriza nossa cultura e nossos artistas”, ressaltou a professora e produtora cultural Inês Vale Ramos.

A segurança foi garantida pela equipe da Guarda Municipal e Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), como sempre levou o grupo de arte-educadores para orientar o público sobre os cuidados no trânsito, e ainda apresentou seus novos personagens, os cones gigantes e os novos uniformes da equipe. A programação contou também com as apresentações dos músicos Helder Brandão e Beto Oscar, do Marabaixo de Santa Luzia do Pacuí, do cantor e compositor Enrico Di Miceli e fechou a noite com o grupo Senzalas com show Sumanos.

O Projeção Cultural é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada Dalva Figueiredo, com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Pérola Pedrosa