Programação de Natal da Estação vai do erudito ao popular

Em 10 anos de carreira, o Coro Musical de Belém tem como objetivo difundir a cultura regional por meio da música. A cada ano, o Coro regido pelo maestro Adilson Lima inova nas apresentações, mantendo o contato com o público. “É muito significativo para o Combel se apresentar na Estação, pois é um dos principais pontos turísticos da cidade. Mostrar nosso trabalho durante a programação de Natal é um imenso prazer, porque podemos interagir com todos os presentes no espaço”, afirma o maestro.

A programação natalina da Estação das Docas continuará no domingo (17), com a apresentação do Coral IDE.

Serviço: Apresentação do Coro Musical de Belém (Combel) no domingo (10), a partir das 17h, no recuo da orla, entre os Armazéns 1 e 2 da Estação da Docas (Boulevard Castilhos França, s/n, Bairro da Campina). Entrada franca. Mais informações: (91) 3212-5525.

Por Beatriz Pastana