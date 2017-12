Roraima está em alerta para sarampo devido a surto na Venezuela

Roraima está em alerta para o sarampo, devido a surto na Venezuela. Trinta e oito casos de sarampo foram confirmados em Bolívar, estado venezuelano que faz fronteira com o Brasil. A preocupação das autoridades é que, com o atual aumento do fluxo migratório, um surto da doença possa voltar a ocorrer em território brasileiro. O vírus está em circulação há mais de seis meses na Venezuela, o que coloca em situação de alto risco todas as regiões vizinhas.

Daniela Sousa, coordenadora-geral de Vigilância em Saúde de Roraima explica o que significa esse alerta emitido este mês pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Sonora: “Isso é realmente para alertar os profissionais de saúde, os hospitais, as portas de entrada do estado que a gente pode receber um caso de sarampo advindo da Venezuela.”

Nos últimos sete anos, toda a Região Norte registrou quatro casos de sarampo, três no Pará em 2010 e um em Roraima, no ano de 2015. A vacinação é a melhor forma de evitar a doença. A tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola está disponível no SUS. A vacina é aplicada em crianças de 12 meses e a segunda dose aos 4 anos. Além de aumentar a cobertura vacinal em crianças, a Secretaria de Saúde tenta identificar adultos de grupos de risco, como explica a coordenadora.

Sonora: “Como, por exemplo, tem taxistas que fazem translado de Pacaraimba, que é uma cidade de Roraima na fronteira com a Venezuela, para Boa Vista. Esses venezuelanos que vêm nesses táxis, o município vacinou essa clientela,bem como os taxistas.”

Daniela destaca ainda que, após o alerta deste mês, o Ministério da Saúde enviou 25 mil doses da tríplice, que estão sendo distribuídas a todos os municípios do estado. O Ministério da Saúde também informou que está vacinando os venezuelanos abrigados em Roraima e no Amazonas. Na próxima quarta-feira (13), autoridades brasileiras e venezuelanas vão se reunir para tratar de estratégias de prevenção ao sarampo durante as férias. Neste período, muitos brasileiros se deslocam para o país vizinho.

Via EBC