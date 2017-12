Presídios do Amazonas têm a maior superlotação do país

O Ministério da Justiça divulgou nesta sexta-feira (08) os dados sobre o sistema carcerário brasileiro. O estado do Amazonas é o que tem a maior superlotação nos presídios: quase 5 presos para cada vaga.

Os problemas nas penitenciárias amazonenses ficaram mais evidentes em janeiro deste ano, quando rebeliões resultaram na morte e na fuga de dezenas de presos.

O Amazonas tinha, em junho de 2016, segundo o levantamento, mais de 11.300 pessoas encarceradas. 64% delas estavam presas provisoriamente, ou seja, sem condenação judicial. É a terceira maior taxa de presos provisórios do país, atrás apenas do Ceará.

Sobre a cor da pele, os dados do Ministério da Justiça revelam que 64% dos presos no Brasil são negros. O maior percentual é verificado no Acre, com 95%, e no Amapá, com 91%.

Via EBC