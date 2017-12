Tabatinga ganha parque natalino com decoração sustentável

O programa Boa Noite Solimões da Rádio Nacional coversou com o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, sobre a inauguração do Parque Noel, na Avenida da Amizade. O local foi decorado de forma sustentável para o Natal. “Essa festividade é toda com material reciclado. Virou luxo o lixo que tiramos da rua”, declarou o prefeito.

O parque faz parte do projeto “Tabatinga Limpa, Natal Feliz”. Segundo Saul, o espaço foi criado para promover o espírito natalino e para o lazer da família tabatinguense. A árvore de Natal, criada com materiais recicláveis, é a maior do Alto Solimões.

Ouça a entrevista: