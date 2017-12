Embrapa divulga resultado de concurso de redação e desenho

A Embrapa Pesca e Aquicultura divulgou, na última terça-feira (20), o resultado de seu concurso de redação e desenho para alunos do ensino fundamental de escolas públicas municipais de Palmas. Kelly Xavier, da Escola de Tempo Integral (ETI) Santa Bárbara; Letícia Pegoraro, da Escola Municipal Anne Frank; e Raíssa Amorim, da ETI Daniel Batista, ganharam nas categorias Desenho I (1º ao 3º ano), Desenho II (4º e 5º ano) e Redação I (do 6º ao 9º ano), respectivamente. Elas receberam um kit escolar e um certificado de premiação e reconhecimento da Embrapa.

Para Raíssa, não foi difícil escrever sobre o tema. “Já estou bem acostumada a fazer redações em sala de aula. Precisei pesquisar sobre o assunto, mas não tive problemas em falar sobre como peixe é um alimento saudável”, diz.

Os critérios para a seleção dos melhores desenhos foram criatividade, conteúdo, originalidade e pertinência ao tema. Para redação, a banca julgadora – formada por especialistas da própria Embrapa – levou em conta o conteúdo, correção ortográfica e gramatical, além de originalidade.

O concurso foi lançado em novembro e contou com a participação de oito escolas de ensino fundamental. Para concorrer, as crianças poderiam fazer um desenho sobre a importância da preservação de rios e mares ou elaborar uma redação sobre o peixe como alimento que promove a saúde e bem estar. Os professores também precisavam trabalhar os temas em sala de aula. O objetivo do concurso foi despertar nos estudantes o interesse pelo consumo de pescado por meio do incentivo à reflexão e ao debate dos benefícios e do cenário atual de consumo e comercialização.