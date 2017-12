Praça Beira-Rio receberá 5ª Cantata Natalina da Prefeitura de Macapá

Diante do maior rio do mundo, o Amazonas, os alunos da rede municipal de ensino de Macapá apresentarão o espetáculo Meu Sonho de Natal. Serão 15 canções entoadas por 1.200 vozes infanto-juvenis, formando o maior coral do estado do Amapá. O show será nesta sexta, 22, na Beira-Rio (Praça Jaci Barata Jucá), às 19h.

“Prepare-se para se emocionar”, é o recado da coordenadora da Cantata Natalina da Prefeitura de Macapá, Gizele Laís, que este ano se inspirou nos sonhos de natal das crianças das escolas municipais, que fizeram redação sobre a temática, e estas cartas serão lidas na apresentação, que contará, além das canções, com peça teatral, dança, a montagem do presépio e a chegada do Papai Noel.

“Começaremos com apresentações dos pequeninos das escolas Pequeno Príncipe, Cantinho do Amor, Mundo da Criança, do projeto musical Criança e Educação. Logo depois teremos o coral das crianças do projeto Japiim, cantando em quatro idiomas diferentes [inglês, francês, espanhol e português], a música Aleluia e depois entra o coral de flautas dos alunos da Escola Esforço Popular”, informa Gizele.

A noite seguirá com revezamento de canções natalinas tradicionais e apresentação do presépio humano. O espetáculo receberá a participação especial da cantora e compositora Brenda Melo, cantando a música “Sexto Sentido”, com as crianças fazendo o coro. “Convidamos toda a comunidade amapaense a prestigiar nossas crianças, que por cinco anos estão realizando esse grande espetáculo natalino, também aos nossos colaboradores, voluntários, profissionais da Educação e aos pais, que apoiam, acreditam e nos dão a missão de ensinar seus filhos”, ressalta a secretária de Educação, Sandra Casemiro.

A Cantata Natalina da Prefeitura de Macapá é coordenada pela equipe do Programa Mais Educação. Para a realização deste grande espetáculo, é necessário o apoio de vários profissionais da Educação, como diretores, professores, monitores voluntários, um total de 300 profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Buscando a organização da Praça Beira-Rio, um espaço foi reservado para 40 empreendedores populares cadastrados pela Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e Secretaria Especial De Coordenação das Subprefeituras (Secsub). Outras secretarias municipais que estão apoiando e auxiliando na realização do evento são: Meio Ambiente (Semam), Manutenção Urbanística (Semur), de Saúde (Semsa); Guarda Municipal, Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac), Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Programa Macapaluz, Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) e Coordenadoria Municipal de Comunicação Social (CMCS).

Pérola Pedrosa