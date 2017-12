Canadá conquista o tetracampeonato da Copa Marcílio Dias

A equipe do Canadá conquistou o título da 55ª edição da Copa do Mundo de Futebol Marcílio Dias e é tetracampeã do torneio. O time venceu a decisão do campeonato na noite de sexta-feira, 22, derrotando a Indonésia, pelo placar de 2 a 1. Este ano, a competição, considerada uma das maiores disputas de futebol amador do país, contou com 4 mil atletas, divididos em 144 equipes de Macapá, Santana e distritos.

Os gols foram marcados por Aécio Nascimento, da equipe da Indonésia (1ºT); e Paulo Oliveira, o Cabeludo, para o Canadá (1ºT); e Zé Paulo de Aquino, Di Bala (2ºT), converteu o gol do título da equipe canadense. O autor do gol do título do Canadá, Zé Paulo de Aquino, falou da importância da conquista. “Agradeço primeiramente a Deus e aos meus companheiros de equipe pela oportunidade, estou muito feliz por ter entrado no segundo tempo e ter feito o gol para ajudar a minha equipe a sair campeã dessa Copa, que é muito disputada”.

O presidente da Associação Solteiros e Casados do Bairro do Trem fez uma avaliação do evento e destacou o apoio do Município de Macapá. “Graças a Deus, tudo saiu dentro do que programamos. É claro que sempre encontramos algumas dificuldades no meio do caminho, mas as equipes e as torcidas se comportaram muito bem e aceitaram o resultado numa boa. Nós, da associação, agradecemos o apoio da Prefeitura de Macapá, que disponibilizou equipes de manutenção antes, durante e depois do evento, e da Guarda Municipal, que estiveram presentes em todas as partidas durante esses cinco meses de competição”.

Cliver Campos