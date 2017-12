Prefeitura de Macapá alerta proprietários de terrenos baldios

Desde janeiro deste ano, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh) percorrem vias da capital para fiscalizar terrenos que estão abandonados e, muitas vezes, tomados por mato e lixo. Os locais estão sendo notificados e os proprietários têm prazo de 15 dias após a notificação para fazer a limpeza. Caso contrário, é aberto um procedimento administrativo e o terreno pode voltar a ser de posse da prefeitura.

O problema é que, com o período de chuvas, as áreas de maior concentração de mato voltaram a ser tomadas pela vegetação e os responsáveis devem fazer a limpeza novamente. “Muitos terrenos que foram notificados anteriormente e que os proprietários realizaram a limpeza já estão tomados pelo mato. Por isso, alertamos para que mantenham esses locais limpos”, solicita o diretor de Fiscalização, Saulo Trindade.

De acordo com o levantamento do setor de Fiscalização da Semduh, somente em 2017, cerca de 70 terrenos baldios foram identificados em toda cidade e estão sendo monitorados. “Para que o nosso trabalho apresente mais resultados, ainda precisamos muito do apoio da população, com as denúncias sobre estes locais abandonados”, enfatiza a titular da Semduh, Telma Miranda.

Para denunciar basta mandar fotos, áudios e mensagens para o Disk Ouvidoria da Semduh (98802-8129).

Patricia Leal