Memorial da América Latina abre este mês mostra América Florida

A mostra América Florida leva ao Memorial da América Latina, em São Paulo, a partir do dia 11 de janeiro, a relação cultural dos países latino-americanos com as flores. No Pavilhão da Criatividade estarão expostas telas bordadas, cerâmicas, papel machê e outras peças tradicionais da cultura latino-americana que simbolizam os hábitos e costumes de diversos países do continente. Além de ver as peças, o visitante também poderá tocar e interagir com as as obras.

O destaque fica para as telas floridas do argentino Diego Manuel, tema presente na cultura latina. As flores simbolizam e retratam tanto o luto e a homenagem aos mortos, quanto as boas vindas aos recém-nascidos. Também são utilizadas para presentear casais apaixonados, além de dar cor a comemorações, festas e casamentos.

Será possível ver também pratos de argila, tupus (que é um broche ornamental andino utilizado para prender xale), caveiras mexicanas do Dia dos Mortos e retábulos do Peru, feitos de madeira e massa de batata com gesso.

De acordo com a organização, uma das peças especiais da exposição é A Moringa, obra em cerâmica da artista brasileira Izabel Mendes da Cunha, na qual se vê uma noiva com vestido florido segurando um buquê de flores.

Para mostrar a diversidade do uso das flores na cultura latino-americana a mostra traz também peças religiosas em enfeites floridos expressas em imagens de anjos e santas. Há ainda a figura do diabo em argila, com flores esculpidas no traje.

A exposição ficará aberta de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada gratuita e classificação livre para todos os públicos. O Memorial da América Latina fica na avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, no bairro da Barra Funda.

Flávia Albuquerque – Repórter da Agência Brasil Edição: Maria Claudia