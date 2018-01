Assalto com reféns em escola de Macapá abala o Bairro dos Congós

O fato aconteceu na Escola Charles Claplin na Avenida Claudomiro de Moraes quando dois assaltantes ainda não identificados fizeram alunos de reféns.

Informações mais recentes dão conta que um dos assaltantes acabou de se entregar. A negociação acontece de forma tranquila e é capitaniada pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais(BOPE). O bandido que se entregou foi baleado na perna e estava com uma faca no momento que entregou uma das vítimas que é um aluno da escola para polícia militar.

Negociação continua.

Da redação com informações de Flávio Enrico Guedes