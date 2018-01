Manaus sediará simpósio sobre qualidade e segurança do paciente

Estão abertas as inscrições para o I Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente, que será realizado entre os dias 5 e 7 de abril, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. Os interessados devem acessar o site: www.qualipacienteam.com.br.

O evento tem objetivo de promover o contato entre a comunidade científica da Região Norte e especialistas nacionais e internacionais das mais diversas áreas, trazendo informações atualizadas sobre excelência em gestão de qualidade e segurança no âmbito hospitalar.

A programação incluirá palestras, conferências, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Entre os palestrantes confirmados, está o coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Rui Moreno, e o Coordenador de Práticas Médicas e Gestão de Riscos do Hospital Israelita Albert Einstein, Haggéas da Silveira Fernandes.

“Trata-se um evento inédito que colocará em pauta a segurança do paciente, com uma abordagem sobre o que está acontecendo em nível mundial. Os participantes terão oportunidade de dimensionar conceitos, atualizações e desenvolvimentos numa área fundamental para melhoria dos serviços prestados na saúde”, ressalta a presidente do simpósio, a médica intensivista Liane Cavalcante.

A primeira edição do evento prevê a presença de mais 300 participantes, entre profissionais da saúde, gestores e líderes hospitalares. A realização é da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).