Residencial Jardim Açucena: contemplados recebem orientação e anúncio da data de inauguração do habitacional

A Prefeitura de Macapá reuniu nesta quarta-feira, 3, na quadra da igreja Jesus de Nazaré, as 1.500 famílias contempladas com os apartamentos do Residencial Jardim Açucena. O encontro teve como objetivo orientar sobre as etapas finais do processo, que antecedem a entrega dos apartamentos, prevista para acontecer no dia 2 de fevereiro. O anúncio da data foi feito durante o encontro pelo prefeito de Macapá, Clécio Luís.

“Hoje é uma importante data para todos nós da prefeitura, equipe da Habitação, para o senador Davi e para as famílias que estão aqui, pois é um dia em que o senador Davi e eu podemos anunciar definitivamente a data de entrega do Jardim Açucena. A data que tínhamos era só para abril ou maio, e o senador Davi, por meio de uma articulação em Brasília, conseguiu antecipar para o dia 2 de fevereiro. Por isso, estamos hoje com essas famílias para informar sobre os próximos passos para a conclusão do processo. Estamos a um mês para preparar contrato com a CEA, com a Caesa e com o Banco do Brasil, para que no dia 2 tudo dê certo para entregarmos as chaves”, reforçou.

A coordenadora municipal do Comitê Gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida, Mônica Dias, explicou que a participação das famílias e o cumprimento dos prazos nessa última fase são essenciais para a inauguração do habitacional. “Essas famílias saem dessa reunião sabendo o seu novo endereço, o número do seu apartamento, o bloco, a quadra e o dia que deverão fazer cada processo e que farão a vistoria dos imóveis. Somente depois, com o Termo de Vistoria em mãos, ocorrerá a assinatura dos contratos junto ao Banco, que deverá acontecer no período de 22 a 26 de janeiro, de acordo com os dias e horários estabelecidos para cada família”, disse.

Para o senador Davi Alcolumbre, a finalização do processo mostra o comprometimento da gestão em atender as necessidades da população do município. “A Prefeitura de Macapá, com mais essa unidade que será inaugurada em breve, soma somente nesta gestão cerca de 4 mil unidades habitacionais já entregues. Isso é a realização de um sonho para muita gente. São milhares de famílias que terão a oportunidade de ter dignidade, de criar suas famílias e seus filhos em um lar próprio. Fico muito feliz de poder participar desse processo, desde a concepção, quando o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida e a prefeitura aderiu atendendo todos os critérios, coisa que muitas outras cidades não conseguiram fazer”.

Karla Marques