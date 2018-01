Banco da Amazônia divulga resultado do Edital de Patrocínios 2018

Um total de 119 projetos da Região Amazônica vai receber patrocínio do Banco da Amazônia em 2018. Destes, três foram selecionados somente no Estado do Amapá. Os selecionados por meio dos Editais Públicos de Patrocínio 2018 terão atuação nas áreas cultural, social, esportiva, ambiental e feiras e congressos. São mais de R$ 2 milhões que serão aplicados pela Instituição neste ano.

Os projetos escolhidos no Amapá foram: Casal Triatleta, Doce Lar (Bailique) e III Festival Curta Teatro, e atuam na área esportiva, social e cultural respectivamente.

De acordo com o gerente de Imagem e Comunicação, Ewerton Alencar, a Instituição recebeu mais de 880 projetos para o Edital de Patrocínios, para a Chamada Pública da Lei Rouanet e para o Espaço Cultural Banco da Amazônia. Os projetos foram inscritos dentro do período estabelecido e apresentados conforme os critérios dos Editais e passaram por avaliação das equipes técnicas do Banco e de representantes da sociedade civil com notório conhecimento nos temas dos editais.

Todos os projetos serão desenvolvidos em parceria com diversos atores sociais também comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região. Os projetos para a realização de feiras e exposições têm suas ações alinhadas com o incentivo ao desenvolvimento do agronegócio regional, ao turismo, ao micro empreendedor individual, à indústria e a micro e pequenas empresas.

Os projetos culturais, incentivados ou não por Lei Municipal, são voltados à Literatura, Eventos Culturais, Música, Audiovisual e Artes Cênicas. Já os de cunho esportivo incentivam esportes olímpicos e paralímpicos. Os da área ambiental ou de cunho educativo são sobre sustentabilidade ambiental e os da área social se propõem a ações de promoção à inclusão.

Chamada Pública para Lei Rouanet e Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2018

A Chamada Pública para a Lei Rouanet 2018 é voltada à seleção de projetos culturais incentivados pela lei federal, com objetivo em contribuir para a melhoria do acesso à cultura regional. Neste edital, o Banco da Amazônia contempla projetos de artes cênicas (teatro, dança, performance, ópera e circo), cinema (mostras e festivais) e música, sendo priorizados àqueles que apresentarem diversidade temática, multiplicidade de linguagens e, principalmente, qualidade artística.

O “Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2018” destina-se à seleção de projetos para exposição no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, localizado no Edifício-sede da instituição. O Espaço Cultural, em seus 16 anos de existência, é reconhecido pela classe artística regional e nacional como apoiador de projetos de artistas consagrados, mas também como formador de novas expressões regionais que tem sua arte admirada e reconhecida. O Espaço se mantêm firme em seu propósito de mostrar a arte, da Amazônia e para a Amazônia.

Confira a relação completa dos projetos aprovado no site institucional: http://www. bancoamazonia.com.br/index. php/patrocinio