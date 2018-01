O Boticário oferece descontos de até 40% em mais de 450 itens de perfumaria e maquiagem

Promoção incentiva consumidoras a encontrarem sua melhor versão para 2018 e começarem o ano ainda mais bonitas

Para comemorar a chegada do novo ano, e deixar as mulheres ainda mais lindas, O Boticário preparou uma promoção* com descontos de até 40% em mais de 450 produtos. Os descontos serão válidos até 21 de janeiro para itens de perfumaria feminina e maquiagem nas lojas de todo país, com as revendedoras da marca e no e-commerce (www.boticario.com.br).

O começo de um novo ciclo representa, para muitas pessoas, a chance de renovar suas metas, energias e, até mesmo, o visual. Na promoção, O Boticário convida o público a escolherem sua melhor versão para 2018 e a colocar em prática agora, oferecendo produtos que realçam ainda mais a beleza de cada uma.

Alguns dos clássicos da perfumaria feminina do Boticário participam da promoção, como: Floratta Flores Secretas, Glamour Love Me, My Lily, Splash Dream Espelho Secreto. Vários itens de maquiagem estarão com desconto, como Make B. Base Beauty Cushion, Make B. Batom Perfeito Matte Very Berry, Intese Lápis para os olhos, Intense Demaquilante Cremoso e Intense Quartero de Sombra Pó Pretinho.

*Promoção não acumulativa e válida de até 21/01/2016 ou enquanto durarem os estoques. Exceto kits de edição limitada. Consulte os itens participantes.