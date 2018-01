PSME 2018: Inscrições para vestibulinho iniciam nesta sexta-feira (5)

Iniciam nesta sexta-feira, 5, as inscrições para o Processo Seletivo às Matrículas Especiais (PSME) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que este ano oferta 1.096 vagas em 33 cursos nos campi Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e Santana (AP). Os interessados podem efetuar as inscrições até 19 de janeiro de 2018, exclusivamente no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec). A taxa de inscrição é de R$ 130.

Os candidatos aprovados ingressarão no semestre letivo de 2018. Os cursos foram divididos por áreas de conhecimento e áreas afins. Os candidatos devem ficar atentos, no ato da inscrição, se o curso de origem da graduação possui afinidade com aquele para o qual deseja concorrer à vaga. Em caso de afinidade, o concorrente pode, inclusive, mudar de curso.

Para participar da seleção, o candidato deve portar diploma de curso de graduação na área afim à vaga pleiteada, cursado em território nacional, em instituição de ensino superior ou em escola militar. Os diplomas expedidos no exterior deverão estar devidamente revalidados por universidades públicas brasileiras. Também podem concorrer às vagas os acadêmicos aprovados em Processo Seletivo da Unifap ou de outras instituições de ensino superior e que tenham cursado pelo menos um semestre do curso na área afim à vaga pleiteada.

O curso com maior número de vagas disponíveis é o de Física (Licenciatura), com 72, seguido por Matemática (Licenciatura) e Administração (Bacharelado), ambos com 60 vagas ofertadas no PSME 2018.

A seleção para o PSME será composta por duas etapas: análise documental e prova objetiva com 30 questões sobre tema específico de cada curso. A prova ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2018 e só será aplicada nos casos em que a procura for maior que a quantidade de vagas ofertadas.

O resultado final do PSME/2018 será divulgado no dia 1º de março de 2018. O edital completo pode ser conferido no site do Depsec.

