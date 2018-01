Semur apreende 10 carrinhos por jogar lixo irregular em via pública

A Prefeitura de Macapá intensificou a fiscalização contra as lixeiras viciadas. Mesmo assim, existem muitos moradores da capital que ainda insistem em jogar lixo nas ruas da cidade. Em novembro e dezembro de 2017, 10 carrinhos com entulho foram apreendidos. A maioria dos veículos foi flagrada jogando lixo em ruas, canais e locais de monitoramento contra lixeiras viciadas.

Um dos casos ocorreu na Rodovia Juscelino Kubitschek, quando um casal de idosos jogava resíduos de obras às margens da via. “Esperamos, abordamos e apreendemos o carrinho. Notificamos o casal para que não volte a praticar o ato”, explica o fiscal da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística, Paulo Pires.

Perpétuo Socorro e Cidade Nova são os bairros com maiores ocorrências de despejo inadequado de resíduos sólidos em vias e logradouros públicos. O descarte do material ocorre ao lado do muro de escolas, em praças e pontos do canal. “Estamos com uma fiscalização intensa para controlar e tentar diminuir esse mau hábito que polui a cidade”, reforça Paulo.

Quando alguém é flagrado fazendo o despejo inadequado, o lixo é encaminhado para a lixeira, o carro é apreendido e abre-se uma investigação do caso junto ao setor jurídico da secretaria. O dono do veículo do lixo é autuado, podendo pagar até R$ 2 mil. Em caso de reincidência, o processo é encaminhado ao Ministério Público.

Cássia Lima