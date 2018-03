Existem diferenças entre as vagas para empresas nacionais em comparação com as estrangeiras? Vamos falar um pouco desse tema

Apesar de o conceito de estágio ser comum para diversas categorias – já que a prática é regida sob a mesma legislação –, há diferenças em alguns detalhes dessa prática.

As formas de ingresso e seleção, por exemplo, obedecem às características de cada empresa ou órgão que oferece a oportunidade de estágio.

Algumas empresas multinacionais, ou seja, aquela que possuem unidades em diversos países, costumam apresentar diferenças nesse processo – bem como oportunidades distintas para seus estagiários.

Pensando nesse tema, reunimos aqui 4 dicas para fazer estágio em multinacionais.

Dicas para estagiar nas multinacionais

1. Busque um diferencial

Em um ambiente corporativo, as chances de uma possível efetivação estão ligadas à forma como você desempenha suas funções durante o estágio.

Ser apenas mais um entre tantos outros que tiveram essa oportunidade pode significar uma dispensa ao término do contrato.

Faça diferente! Busque maneiras e caminhos de se destacar durante o período de estágio.

