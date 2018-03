Caixa Orgônica pode ser uma grande aliada no tratamento do câncer

Graças à melhora dos fluxos de energia, a caixa orgônica pode aumentar a sobrevida e diminuir sofrimento causado pelo câncer, assim como prevenir a doença

Atualmente, temos 8,8 milhões de mortes no mundo, sendo 223,4 mil no Brasil, além de um impacto financeiro mundial na casa dos US$ 1,1 trilhões. Estas são apenas algumas das cifras impactantes sobre uma das doenças mais temidas da atualidade: o câncer. Não é raro que quem ouça um diagnóstico de câncer pense que se trata de uma sentença de morte.

A razão para o medo não é infundada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é a segunda maior causa de morte no Brasil, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares.

É praticamente unânime entre os profissionais da saúde a ideia de que o aumento da incidência da doença – as mortes saltaram 30% entre 2000 e 2015 – está ligada aos hábitos de vida cada vez menos saudáveis que a maioria da população tem. Stress, tabagismo, obesidade e consumo exagerado de álcool são alguns fatores chave para determinar as possibilidades de que um indivíduo desenvolva ou não o mal.

Em um mundo que não favorece um estilo de vida saudável, como diminuir as chances de desenvolver uma doença letal como o câncer? A terapia reichiana tem a resposta.

O que é o câncer?

Ao contrário da crença popular, o câncer não é uma única doença. O termo é usado para designar um conjunto de mais de centena de males, que afetam diversos tecidos corporais.

Todos eles têm um fator em comum: são consequência do crescimento desordenado das chamadas células cancerosas. Portadoras de mutações genéticas que as tornam defeituosas, elas invadem órgãos e tecidos até então sadios, prejudicando o seu funcionamento. A este conjunto de células se dá o nome de tumor maligno, ou neoplasia maligna.

Globalmente, as variedades de câncer mais comuns – e letais – são as que afetam o aparelho respiratório (faringe, pulmões e brônquios), o fígado, o cólon e o estômago.

Também há a possibilidade de que haja um crescimento desordenado de células que não sejam cancerosas, fazendo que os riscos à saúde sejam praticamente ínfimos. São os chamados tumores benignos, que nem sempre demandam tratamento.

Um dos fatores que tornam o câncer tão perigoso é que muitas variedades são praticamente assintomáticas nos estágios iniciais. Quando o paciente finalmente começa a apresentar sintomas, a cura, muitas vezes, é difícil de alcançar. É por esta razão que a prevenção é tão importante.

Como a terapia reichiana explica a ocorrência do câncer?

A medicina tradicional afirma que 80% dos cânceres são causados por fatores ambientais e comportamentais, como a má alimentação, o stress e o tabagismo. Entretanto, ela própria admite que desconhece boa parte dos fatores que estão ligados ao surgimento do câncer.

Já para a terapia reichiana, não há dúvida de que o câncer está ligado ao desequilíbrio da energia vital do corpo, o orgônio. Esta linha de pensamento, fundada por Wilhelm Reich, defende que a raiz de todas as doenças é a má distribuição da energia orgone, o impulso vital que todos os seres vivos carregam, pelo organismo.

De acordo com os estudiosos da área, este processo tem um papel fundamental na correta multiplicação das células. Nos momentos anteriores à divisão, o citoplasma (a região onde estão “mergulhadas” as organelas celulares) cede energia ao núcleo, que comanda toda a atividade da célula. Ele, por sua vez, deve dobrar sua energia antes de se duplicar. O citoplasma recebe a recebe por meio dos glóbulos vermelhos, que os distribuem por todo o corpo.

Caso o indivíduo desenvolva algum bloqueio a este processo de transferência, o núcleo celular terá a quantidade de energia necessária para que a divisão ocorra corretamente, porém, o citoplasma ficará energeticamente desequilibrado. O resultado é uma célula defeituosa, o que pode resultar em câncer.

A terapia reichiana defende o equilíbrio energético como a maior arma contra os males da saúde. Deste modo, ao seguir os princípios desta linha de pensamento, o paciente garante uma vida mais sadia, evitando o câncer e todo o sofrimento que ele traz.

Como a caixa orgônica ajuda a prevenir o câncer?

Wilhelm Reich, criador da terapia reichiana, constatou, em seus mais de 10 anos de pesquisa, que a livre circulação da energia orgone no organismo garante seu correto funcionamento, evitando doenças e auxiliando em seu tratamento.

Segundo ele, um mau estado emocional é um dos motivos que interferem negativamente no fluxo de orgônio pelo corpo. Uma vida estressante, um trabalho insatisfatório ou até mesmo um casamento infeliz fazem com que as pessoas desenvolvam bloqueios ao recebimento e envio da energia orgone nos tecidos, causando doenças – inclusive o câncer.

Infelizmente, o estilo de vida atual não permite que as pessoas cuidem devidamente de sua saúde física e emocional. É aí que a caixa orgônica entra em ação: projetada para melhorar os fluxos de energia dentro do corpo, ela é feita de materiais totalmente orgânicos, de modo a restabelecer o fluxo de orgone no corpo, prevenindo o câncer.

No caso dos pacientes acometidos pela doença, ela alivia o sofrimento e pode aumentar a sobrevida em até três vezes. É mais uma arma a favor de sua qualidade de vida.