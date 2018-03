Mais de 50 mãos decepadas são encontradas no gelo da Sibéria

Imagens das mãos no gelo foram feitas pela polícia e logo viralizaram nas redes sociais russa

As mãos decepadas foram encontradas nos arredores de Khabarovsk, na extremidade leste da Sibéria, perto da fronteira com a China. Elas estavam em uma bolsa.

De acordo com o “Siberian Times”, policiais confessaram terem decepado as mãos para preservar as digitais de cadáveres sem identificação em caso de necessidade de consulta. Não se sabe, entretanto, como as mãos foram parar em um lugar ermo, em vez de estarem guardadas em uma unidade de medicina legal.

Imagens das mãos no gelo foram feitas pela polícia e logo viralizaram nas redes sociais russas.

Havia suspeita de que as mãos fossem de vítimas do tráfico de órgãos. Outra teoria apontava para execução promovida pela Yakuza, organização criminosa japonesa, ou de alguma máfia chinesa que atua na região.

Via IBahia