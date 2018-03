MulhernaReal homenageia a mulher amapaense com programação em Macapá/AP

Acontece até o 10 de março o #MulhernaReal, uma realização do Macapá Shopping, com objetivo de homenagear as mulheres durante o seu mês.

A programação é gratuita e contará com palestras sobre empreendedorismo, saúde da mulher, workshops, bate papo sobre moda e esporte e shows.

Além disso, até o dia 09 de março vão acontecer, com apoio do Senac AP, ações de beleza que incluem massagem e exposição de penteados. O Boticário no Amapá é parceiro do evento e vai colaborar com os itens de maquiagem, que serão utilizados na produção de make das participantes.