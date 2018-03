Veja as principais doenças nos rins e dicas de como preveni-las

Dicas de como se prevenir de doenças renais também foram dadas pelo profissional.

Nesta quinta-feira (8) foi comemorado o “Dia Mundial do Rim” e a equipe do G1 conversou com o médico nefrologista Gustavo Herdoíza para falar soubre as principais doenças que ‘atacam’ o rim, o principal filtro de produtos do metabolismo de aminoácidos

Segundo Herdoíza, existem dois tipos de doenças que são as mais preocupantes. “Tem múltiplas doenças que afetam o rim, mas as principais são a diabete e a Lúpus. A diabete talvez seja a pior doença que existe”, diz o médico.

Para Herdoíza, quando o paciente não faz as indicações do médico e não segue o tratamento, a tendência é que a doença evolua e prejudique as artérias, causando enfraquecimento do rim.

“O objetivo da diabete é ir fechando todas as artérias, começando pelas artérias pequenas até as artérias grandes. Quando chega na artérias grandes é porque está na faze final da doença”, explica o médico.

Já sobre o Lúpus, o médico afirma que a doença tem o mesmo processo da diabetes. ” (…) (ela) tenta destruir todas as artérias dos pacientes. O resto são complicações, por exemplo, a hipertensão arterial vai evoluir a uma insuficiência renal. Os processos infecciosos podem evoluir com síndrome nefritíca ou síndrome nefrótica. São diferentes tipos de doenças porque uma evolui com hipertensão arterial com inchaço e edema, e a outra é a eliminação da proteína pela urina”, explicou Herdoíza.

Outros tipos de situações ou doenças que podem comprometer o rim são: medicamentos, artrite, trauma, uma cirurgia, uso de contraste para realizar o raio-x e infecção urinária. “Todos esses tipos de doença vão afetar o rim”, afirma Herdoíza.

O doutor diz que as pessoas podem observar se estão ou não com problemas nos rins. Um dos sintomas iniciais é a infecção urinária, que caso deve ser investigada.

” As mulheres pensam que a secreção vaginal é normal e não é. Muitas vezes esses corrimentos estão ligados com infecções. Apresentar mais de quatro infecções urinárias durante o ano já perigo, pois pode estar evoluindo para uma infecção crônica nos rins”, afirma o médico.

