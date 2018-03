Bett Educar 2018: professoras participarão do maior evento da América Latina na área de educação e tecnologia

As professoras Benedita dos Santos e Josilena Monteiro da rede municipal de ensino de Macapá foram contempladas a participar do Congresso Bett Educar 2018, que ocorrerá em São Paulo (SP), de 8 a 11 de maio. O evento terá como discussão a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Reforma do Ensino.

O sorteio foi feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre os professores da rede municipal de Macapá que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que fizeram parte da formação do curso Crescendo e Empreendendo, promovido pelo Sebrae.

As professoras Benedita dos Santos, que atua na Escola Goiás, no distrito do Coração; e Josilena Monteiro, da Escola Gerson Trindade, na Duque de Caxias, km 9, terão a oportunidade de participar do maior evento da América Latina na área de educação e tecnologia, que é patrocinado pela Microsoft e tem a OEI Brasil como um dos parceiros.

Para a chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (Dieja), Aranay de Almeida, essa será uma oportunidade de atualização, de conhecer as melhores práticas de ensino, além de debater temáticas importantes para o aprendizado dos alunos e para os profissionais da área. “Elas terão um encontro com outros profissionais, estarão diante de conteúdos enriquecedores e trarão tudo isso para ser desenvolvido com nossos alunos”, destaca.

