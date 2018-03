Novos conselheiros de Igualdade Racial tomam posse em Macapá

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, empossou na sexta-feira, 9, os novos membros do Conselho Municipal de Igualdade Racial (Comigualdade). A cerimônia aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado. Willy Miranda, membro da Associação de Moradores do Curiaú, assumiu a presidência do conselho, juntamente com a sua suplente, Rosa Elanha Fernandes.

“Assumir a presidência do conselho hoje é uma satisfação muito grande. Poder falar pela sociedade civil e colocar em prática tudo aquilo que uma geração antes de mim lutou para conseguir é uma conquista para nós, que há muito tempo lutamos para que fosse efetivada. Essa nova gestão do conselho vem com pessoas realmente comprometidas e que vieram para somar com esse processo, que querem ver mudanças e que, de fato, possam ver essas políticas públicas sair do papel”, disse o presidente do Comigualdade.

Foram empossados durante a cerimônia 36 novos conselheiros, sendo 18 titulares e 18 suplentes (9 do poder público e 9 da sociedade civil), que irão exercer as atividades no biênio 2018/2019. Criado em 6 de outubro de 2011, em âmbito municipal, o Comigualdade é um conselho de natureza permanente, de composição paritária, consultivo, propositivo e fiscalizador vinculado ao Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir).

Clécio Luís falou sobre a importância do conselho e anunciou para os próximos concursos públicos municipais a inclusão de cotas para negros, que terão 20% das vagas. “Dar posse a esse conselho hoje, que segue para a sua segunda gestão, se reveste em um simbolismo muito grande e de muita responsabilidade, não só para ele, mas para todos nós”.

O senador Randolfe Rodrigues parabenizou os novos conselheiros pela posse e relembrou um pouco da história de luta do povo negro no Brasil. “É em um momento como esse, em que vivemos, em que ainda há muito preconceito e muita desinformação que mais do que nunca esse conselho precisa se reafirmar e precisa cada vez mais de governos como o que vem sendo desenvolvido na atual gestão do prefeito Clécio. Parabéns aos conselheiros e que essa seja uma nova gestão de muitas lutas e muitas conquista para todos nós”.

A cerimônia de posse contou também com a presença do gerente do Programa MP Comunitário, João Vilas Boas; da vice-presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, Laura do Marabaixo; da conselheira municipal de Igualdade Racial, Joelma Menezes; além de secretários municipais.

Karla Marques