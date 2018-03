Show Travessia une novamente no palco Cley Lunna e Max Viana

Cley Lunna vai dividir o palco mais uma vez com o guitarrista e compositor Max Viana e apresentar para o público o encontro musical Travessia, com dois artistas reconhecidos desta geração, que percorrem carreiras marcadas por talento e ousadia. O show Travessia é mais uma produção do projeto Palco Amapá, que irá trazer canções autorais e de outros compositores brasileiros como Djavan, de quem Max Viana é filho. A data marcada é 7 de abril, no Sesc Araxá, a partir das 22h.

Cantor, compositor e guitarrista, Max Viana fez parte da banda de Djavan após ter trocado a faculdade de economia pelo curso de guitarra na Inglaterra, e atualmente se dedica à produções independentes. Com dois discos autorais, Max Viana é autor da música Calçadão, considerada clássico da MPB. No primeiro show os artistas fizeram uma dobradinha que encantou o público que lotou uma casa de espetáculos no município de Santana.

Cley Lunna é cantor e compositor, exímio no violão, voz marcante e composições que expõem sentimentos e vidas. Idealizador do projeto Palco Amapá, junto com o jornalista Selles Nafes, ele é o criador do projeto Santana Botequim e promoveu shows inesquecíveis, como o Especial Brasis, uma coletânea com músicas da MPB interpretadas por artistas amapaenses; se apresentou com o maestro Joaquim França, Márcio Farias, André Fernandes, Sá e Guarabira, Patrícia Bastos, Joãozinho Gomes, Enrico Di Miceli, Nilson Chaves e Zé Miguel; com o parceiro João Amorim fez o Especial Belchior, e o Canta Gonzaguinha fechou positivamente 2017.

A ideia do show com Max Viana veio da admiração de Cley Lunna por Djavan, que o levou a produzir um show com suas canções. Em 2016 fez o convite para Max Viana, que aceitou fazer um especial com o repertorio de Djavan, referência para a dupla. O show foi um sucesso e surpreendeu o público do início ao fim, e ainda hoje é lembrando com um dos melhores shows realizados no Amapá. Os artistas voltam a se encontrar e repetir a parceria, desta vez em Macapá.

Serviços:

Show Travessia

Data: 7 de abril

Local: Sesc Araxá

Hora: 22h

Informações e reservas: 98101-4446. 99145-6695 (Cenário Produções e Eventos)

Mariléia Maciel