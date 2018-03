8º Fórum Mundial da Água vai debater uso e preservação dos recursos hídricos da Amazônia

O Tarde Nacional desta segunda-feira (12) falou sobre como a Amazônia deverá aparecer nas discussões do 8º Fórum Mundial da Água, que começa no dia 18 de março, em Brasília. A entrevistada foi a secretária-geral da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Maria Jacqueline Mendoza Ortega.

Segundo a secretária-geral, o fato de o evento acontecer pela primeira vez no Hemisfério Sul deverá dar visibilidade aos desafios enfrentados pelos oito países da Bacia Amazônica, a mais importante e extensa do mundo. Entre os desafios, Maria Jacqueline citou o uso sustentável dos recursos hídricos, o combate à mineração ilegal e ao desmatamento.

Ela ressaltou, ainda, a importância da bacia para o equilíbrio climático do planeta e para a vida de todas as espécies.

Clique no player para ouvir na íntegra a entrevista.