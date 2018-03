Ações desenvolvidas pelo projeto Educomunicação são apresentadas para as prefeituras da Perimetral Norte

Na última sexta-feira, 09, a secretaria executiva do Mosaico da Amazônia Oriental apresentou para as prefeituras dos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio as ações que foram desenvolvidas pelo projeto de Educomunicação. Na ocasião, foram entregue a todos os gestores das prefeituras um kit contendo os produtos de comunicação do projeto.

Durante as visitas o consultor Marcos Pinheiro e a analista ambiental do ICMBio, Cassandra Oliveira, fizeram uma breve explanação sobre os resultados do projeto de Educomunicação e suas ações desenvolvidas nas comunidades que estão inseridas nas áreas protegidas que compõe o Mosaico.

SERRA DO NAVIO – A reunião contou com a presença do prefeito do município Elson Lobato, o vice-prefeito Elindomar Soares e o técnico da Secretaria de Turismo e Guarda-Parque Wirley Almeida. O consultor Marcos Pinheiro afirmou que o Mosaico tem o intuito de se aproximar das prefeituras, para proposição de parcerias e em seguida relatou que a Oficina de Educomunicação, realizada na Comunidade Sete Ilhas, envolveu cerca de 35 jovens.

Em seguida, o vice-prefeito Elindomar Soares convidou o ICMBio para participar da campanha que o município está preparando: Serra Limpa: Saúde para Todos! A campanha envolve várias ações, entre elas um concurso de fotografia. A gestora ambiental Cassandra Oliveira falou que o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque pode contribuir com a premiação do concurso para o vencedor com camisetas e um passeio no parque. E garantiu também que durante a Semana do Meio Ambiente ela e sua equipe poderiam realizar palestras.

O prefeito apontou a necessidade de retomar o debate sobre ICMS Ecológico no Amapá para agregar valor para a conservação e dar retorno para o município. Cassandra afirmou que o parque já fez um estudo sobre o assunto e que o processo estava travado porque faltava regulamentação.

PEDRA BRANCA DO AMAPARI – A equipe foi recepcionada pelo vice-prefeito José Adesildo de Farias (Paraíba). O Secretário de Meio Ambiente, Daniel Ferreira da Silva, e o coordenador, Euriandro Ribeiro, também participaram da reunião. A equipe do Mosaico apresentou os resultados do projeto de Educomunicação.

Os gestores municipais explanaram sobre algumas atividades que irão realizar obedecendo ao calendário ambiental do município e solicitaram o apoio do Mosaico durante alguns eventos.

Finalizando as reuniões, o consultor Marcos Pinheiro convidou os gestores das prefeituras a participarem da próxima reunião do conselho consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental, que será realizado em maio no município de Macapá.