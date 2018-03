Companhia Território Sirius Teatro (BA) traz a Macapá projeto de múltiplas ações culturais no mês de abril

O grupo desenvolverá suas atividades no período de 06 a 14 de abril em Macapá.

Criada no ano 2000, a companhia baiana Território Sirius Teatro, já circulou com seu trabalho por diversas cidades brasileiras e europeias, e chega a capital amapaense no mês de abril, por meio do projeto Seu Bomfim selecionado pelo Programa BR Distribuidora de Cultura, patrocinado pela – Petrobras. Uma realização do Ministério da Cultura por meio do Governo Federal.

O espetáculo Seu Bomfim é uma obra para rir, chorar e se emocionar com as histórias contadas por Seu Bomfim, repleta de personagens inusitados e variadas sensações que transitam entre o cômico e o trágico.

Aproveitando ainda sua passagem por Macapá a companhia apresentará ao público amapaense os espetáculos, Sebastião, uma obra baseada em fatos reais sobre a natureza humana estabelecendo reflexões sobre o poder, o dinheiro, os direitos humanos, a ética e a violência, e o espetáculo Joelma, que conta a história da inadequação de uma mulher, nascida no corpo de um homem, baseado também em uma história real.

Workshops

O grupo oferecerá ainda três workshops durante sua permanência em Macapá, que são: ‘Fotografia’ a ser realizado

no dia 07 das 8 às 12h, com orientação de Alessandra Nohvais, ‘Elaboração e Gestão de Projetos Culturais’, a ser realizado no dia 07 das 14 às 18h, sob orientação do facilitador Júnior Cecon, diretor de produção do projeto. Por fim, o workshop ‘Teatro Físico’, ministrado por Fábio Vidal no dia 08 das 8 às 12h.

Os workshops serão realizados no Teatro das Bacabeiras, localizada na Rua Cândido Mendes, 368, centro. Para cada workshop são ofertadas 25 vagas gratuitas, cujas inscrições podem ser realizadas através do link (bit.ly/inscricaomacapa).

Escolas públicas e empresas que queiram formar parceria com a companhia podem entrar em contato com a produtora Kassia Modesto pelo telefone (096) 98100-5163.

(Assessoria de imprensa, Thiago Soeiro)